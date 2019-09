IJsselland Ziekenhuis bouwt nieuw OK-complex

Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel is gestart met een groot nieuwbouw- en renovatietraject van het operatiekamer complex. OK-professionals, de raad van bestuur, de cliƫntenraad en de bouwpartners hebben op 4 september samen de aftrap gegeven bij het schroeven van een heipaal.

Het ziekenhuis gaat bouwen met behulp van ‘systeembouw.’ Dit biedt snelheid in het bouwproces en voorkomt overlast zo veel mogelijk. Zo wordt het OK-complex in Duitsland gemaakt en in december naar Capelle aan den IJssel vervoerd. Hier worden de grote bouwdelen in elkaar gezet. Om de overlast te minimaliseren heeft het ziekenhuizen bij het leggen van de fundering gekozen voor ‘schroeven’ in plaats van heien. Het gehele bouw- en renovatietraject neemt anderhalf jaar in beslag.

Vorig jaar heeft het ziekenhuis besloten om voor een deel nieuwbouw en een deel renovatie van het OKC te kiezen. Het eerdere voornemen om alleen te renoveren bleek door de hedendaagse regelgeving en ingewikkelde fasering niet te realiseren.

Nieuwste normen

“Een nieuw operatiekamercomplex biedt de beste voorzieningen voor onze patiënten”, zegt bestuursvoorzitter Albert van Wijk over de nieuwbouw. “En onze OK-professionals kunnen straks werken in een prachtig nieuw OK-complex dat voldoet aan de nieuwste kwaliteitsnormen.”

In de bouwplannen is ook plaats voor een nieuwe overdekte fietsenstalling voor bezoekers en een gedeelte voor personeel. Ook kunnen patiënten en bezoekers voortaan overdekt wachten bij de nieuwe taxi (-busjes) standplaats vlakbij de entree.