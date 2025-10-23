Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

SJG Weert in 2026 naar nieuw ziekenhuisgebouw

,

SJG Weert verhuist niet dit najaar, maar in 2026 naar een nieuw ziekenhuisgebouw. Er wordt nog niet aan alle technische voorwaarden voldaan.

“Voor ons ziekenhuis, met alle collega’s die intensief toewerken naar de verhuizing, is dit een teleurstelling”, aldus Gertjan Kamps, bestuursvoorzitter van SJG Weert.

“Iedereen in het ziekenhuis spant zich maximaal in om klaar te zijn voor de overstap. Tegelijkertijd zijn veiligheid en continuïteit van zorg voor ons de belangrijkste uitgangspunten. Een zorgvuldige ingebruikname van het nieuwe ziekenhuis vraagt om een goed werkend en volledig opgeleverd gebouw.”

Bouwbedrijf BAM werkt op dit moment aan een nieuwe opleverplanning. Zodra de formele opleverdatum bekend is, wordt ook een nieuw moment voor de verhuizing gepland. “Als raad van bestuur hebben we een grote waardering voor de veerkracht in onze organisatie. We blijven met dezelfde betrokkenheid toewerken naar de overstap in 2026. Het nieuwe ziekenhuisgebouw is immers een belangrijke stap richting toekomstbestendige zorg in de regio Weert.”

De nieuwbouw van SJG Weert is een belangrijke stap in het toekomstbestendig houden van de ziekenhuiszorg in Weert. Het huidige gebouw is verouderd en aan vervanging toe. Ook is het gebouw in omvang te groot, wat zorgt voor kostbaar onderhoud en een hoog energieverbruik. Het nieuwe ziekenhuis wordt modern, duurzaam en compacter. Dat kan omdat de ruimtes straks optimaal gebruikt worden.

Reageer op dit artikel
Meer over:VastgoedZiekenhuizen

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

14:15 SJG Weert in 2026 naar nieuw ziekenhuisgebouw
21 okt 2025 Zuyderland investeert 9 miljoen euro in duurzame energiecentrale
16 okt 2025 Ziekenhuizen verwachten meer te gaan investeren in vastgoed
6 okt 2025 Frisius MC verduurzaamt haar parkeerterrein
3 sep 2025 Albert Schweitzer ziekenhuis onderzoekt optie tot nieuwbouw

Interessant voor u

149 Personeel; de zorg van manager of collega?

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Geluk als remedie tegen tekorten

Naar de podcast

148 CumuluZ zet eerste stappen naar databeschikbaarheid in de zorg

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Gastvrije schoonmaak: stille kracht in de ouderenzorg

Naar de podcast

147 ‘Bestuurders moeten rebelser en minder wetsgetrouw zijn’

Naar de podcast

146 Wat staat er voor de zorg op het spel bij de verkiezingen?

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties