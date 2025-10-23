SJG Weert in 2026 naar nieuw ziekenhuisgebouw

SJG Weert verhuist niet dit najaar, maar in 2026 naar een nieuw ziekenhuisgebouw. Er wordt nog niet aan alle technische voorwaarden voldaan.

“Voor ons ziekenhuis, met alle collega’s die intensief toewerken naar de verhuizing, is dit een teleurstelling”, aldus Gertjan Kamps, bestuursvoorzitter van SJG Weert.

“Iedereen in het ziekenhuis spant zich maximaal in om klaar te zijn voor de overstap. Tegelijkertijd zijn veiligheid en continuïteit van zorg voor ons de belangrijkste uitgangspunten. Een zorgvuldige ingebruikname van het nieuwe ziekenhuis vraagt om een goed werkend en volledig opgeleverd gebouw.”

Bouwbedrijf BAM werkt op dit moment aan een nieuwe opleverplanning. Zodra de formele opleverdatum bekend is, wordt ook een nieuw moment voor de verhuizing gepland. “Als raad van bestuur hebben we een grote waardering voor de veerkracht in onze organisatie. We blijven met dezelfde betrokkenheid toewerken naar de overstap in 2026. Het nieuwe ziekenhuisgebouw is immers een belangrijke stap richting toekomstbestendige zorg in de regio Weert.”

De nieuwbouw van SJG Weert is een belangrijke stap in het toekomstbestendig houden van de ziekenhuiszorg in Weert. Het huidige gebouw is verouderd en aan vervanging toe. Ook is het gebouw in omvang te groot, wat zorgt voor kostbaar onderhoud en een hoog energieverbruik. Het nieuwe ziekenhuis wordt modern, duurzaam en compacter. Dat kan omdat de ruimtes straks optimaal gebruikt worden.