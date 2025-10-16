Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Ziekenhuizen verwachten meer te gaan investeren in vastgoed

,

Meer dan de helft van de ziekenhuizen verwacht de komende jaren 25 procent meer te gaan investeren. Dat is ook hoognodig, vooral door verouderd vastgoed. Dat blijkt uit onderzoek van Zanders naar de investeringsbehoefte in de ziekenhuissector.

Nederlandse ziekenhuizen investeerden de afgelopen jaren aanzienlijk minder, terwijl de noodzaak juist groter wordt. De grootste uitdagingen liggen op het gebied van vastgoed, digitalisering en verduurzaming. Ziekenhuizen geven aan dat dit niet langer houdbaar is: meer dan de helft verwacht de komende jaren de investeringen met meer dan 25 procent te verhogen. De urgentie komt vooral voort uit verouderd vastgoed en de noodzaak om capaciteit te vergroten, stelt Zanders.

Financiële druk

Zanders berekende dat bij een investeringsniveau vergelijkbaar met tien jaar geleden, ziekenhuizen hun operationeel resultaat met zo’n 2 procent moeten verhogen om dit verantwoord te kunnen dragen. Zonder die verbetering komt de financiële positie onder druk te staan door hogere rente- en afschrijvingslasten.

Uitvoeringscapaciteit

Een groot obstakel bij het realiseren van de investeringsplannen is ook een gebrek aan uitvoeringscapaciteit. Hierbij kan worden gedacht aan tekorten aan projectleiders of technische ondersteuning. Daarnaast ervaren ziekenhuizen hindernissen door complexe besluitvormingsprocedures, stijgende kosten en onvoldoende commitment vanuit verzekeraars.

Door uitstel van investeringen lopen innovaties en efficiëntieverbeteringen gevaar. De grootste risico’s zien wij op het gebied van vastgoed, digitalisering en verduurzaming.

Oproep aan stakeholders

Zanders benadrukt dat verder uitstel van investeringen, met name in vastgoed, niet wenselijk is. Dit zou noodzakelijke verbeteringen in efficiëntie en zorgkwaliteit in de weg staan. Om te voorkomen dat ziekenhuizen in een vicieuze cirkel van uitstel en oplopende achterstanden terechtkomen, is samenwerking tussen alle betrokken partijen essentieel.

“Zorgorganisaties moeten tijdig inzicht krijgen in de financiële haalbaarheid van hun investeringsplannen. Maar ook verzekeraars, zorgkantoren en beleidsmakers dragen verantwoordelijkheid. Door meerjarige afspraken, passend beleid en voldoende financiële ruimte kan  een duurzaam investeringsklimaat worden gecreëerd”, aldus Hendrik Pons – Partner bij Zanders

Reageer op dit artikel
Meer over:VastgoedZiekenhuizen

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

16:09 Ziekenhuizen verwachten meer te gaan investeren in vastgoed
6 okt 2025 Frisius MC verduurzaamt haar parkeerterrein
3 sep 2025 Albert Schweitzer ziekenhuis onderzoekt optie tot nieuwbouw
5 okt 2025 Ouderen verkiezen verbouwen boven verkassen naar levensloopbestendige woning
3 okt 2025 Capital Value: Ouderenhuisvesting ontbreekt in politieke programma’s

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties