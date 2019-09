'Zorgsector kan miljoenen besparen op verzuimkosten'

De kloof tussen verzuimpercentages in de zorgsector en het Nederlands gemiddelde wordt steeds groter. Daarnaast lopen de verzuimkosten in de zorgsector steeds verder op. Dat blijkt uit onderzoek van risicoadviseur Aon.

Aon analyseerde de verzuimgegevens van meer dan 1.400 Nederlandse zorginstellingen op basis van de jaarverslagen. Het totale verzuim in de zorgsector in 2018 komt overeen met zo’n 38.000 fulltime arbeidsplaatsen. De verzuimkosten namen in een jaar tijd met 11% toe naar 2,4 miljard euro. Door dit met slechts 1% terug te dringen, kan de zorgsector ongeveer 390 miljoen euro besparen, zo blijkt uit de onderzoeksresultaten.

Groeiende kloof

Het ziekteverzuimpercentage in de zorgsector (5,6% in 2017 en 6,1% in 2018) ligt structureel hoger dan het Nederlands gemiddelde (4% in 2017 en 4,3% in 2018). Dit komt vaker voor in sectoren met een relatief hoge emotionele en/of lichamelijke belasting. Hiermee is de kloof tussen het verzuim in de zorgsector en het Nederlands gemiddelde opnieuw groter geworden in 2018.

Verschillen per deelsector

Ook valt op dat de verzuimpercentages verschillen per zorgsector. Zo spant de vvt de kroon met een gemiddeld verzuimpercentage van 6,8%, waarna de gehandicaptenzorg (6,4%) en de ggz (6,1%) volgen. De ziekenhuiszorg zit met 5,2% flink onder het gemiddelde.

Vacatures 'moeilijk invulbaar'

De jaarverslagenanalyse toont aan dat er in het jaar 2018, 38.000 vacatures open stonden in de zorgsector, waarbij 39% werd beoordeeld als 'moeilijk invulbaar'. Dit is een bekend HR-probleem in de zorg, dat voor een deel samenhangt met de verzuimcijfers. "Verlaging van het ziekteverzuim leidt direct tot een toename van de inzetbaarheid van werknemers en dus verlaging van de verzuimkosten en het aantal vacatures", aldus Dora Horjus, managing Director Corporate Wellness bij Aon. "Het is bovendien wrang dat juist in een sector waar het draait om de zorg en gezondheid van anderen, de gezondheid van de eigen medewerkers niet goed genoeg is."