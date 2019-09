NZa laakt 'schijnkeuze' zorgverzekering

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) trekt flink van leer tegen ´schijnkeuzes´ rond zorgverzekeringen. Uit de monitor zorgverzekeringen 2019 blijkt dat van de 59 polissen er 23 gelijk of bijna gelijk waren aan een andere polis van hetzelfde concern. Ook heeft de NZa kritiek op de huidige risicoverevening en herintroductie van een vrijwillig eigen risico.

Op dit moment zijn er 24 zorgverzekeraars die zorgverzekeringen aanbieden. De zorgverzekeraars zijn verdeeld over elf concerns. Eén concern biedt dezelfde polis zelfs zes keer aan onder een andere merknaam, stelt de NZa vast. Vier daarvan hebben dezelfde prijs, de andere twee kosten 14 en 17 euro minder. Het aantal zorgpolissen is dit jaar met 4 gestegen naar 59. Dat komt onder meer door de toetreding van zorgverzekeraar Eucare.

Overzicht

"We zien dat het aanbod groeit, maar dat er niet zozeer meer keuze komt", constateert de NZa. "Wij zijn een voorstander van een onderscheidend en overzichtelijk polisaanbod. Van de 59 polissen waren er 23 gelijk of bijna gelijk aan een andere polis binnen hetzelfde concern. Wel verschillen de premies voor deze polissen. Eén concern biedt dezelfde polis zelfs 6 keer aan onder verschillende merknamen. Dit maakt het voor verzekerden onnodig lastig om een keuze te maken voor een polis."

Onnodig lastig

De NZa vindt dat concerns verzekeringen moeten schrappen. "Ook is het belangrijk dat zorgverzekeraars informatie over de polissen nog beter ontsluiten, zodat verzekerden een goed geïnformeerde keuze kunnen maken."

Onwenselijk

De NZa is ook niet te spreken dan over de herintroductie van aanvullende verzekeringen op de markt voor het vrijwillig eigen risico. "Zorgverzekeraars omzeilen hiermee het verbod op premiedifferentiatie. Een beperkte groep - seizoensarbeiders en studenten aan medische opleidingen bijvoorbeeld - kan deze verzekering voor een klein bedrag afsluiten. Zij krijgen dan de maximale premiekorting, omdat ze een hoog vrijwillig eigen risico hebben. Hierdoor betalen zij fors minder premie dan verzekerden die deze aanvullende verzekering niet kunnen afsluiten." Onwenselijk, vindt de NZa, die de zorgverzekeraars in kwestie hier op aan zal spreken.

Nieuwe methoden

De NZa roept daarnaast zorgverzekeraars op om het systeem voor risicoverevening te verbeteren. De manier waarop verschillen in zorgkosten worden gecompenseerd nu worden bepaald, heeft het risico in zich dat het voor verzekeraars loont om te sturen op winstgevende groepen verzekerden, aldus de NZa. De NZa roept dan ook op om de risicoverevening naar nieuwe methoden te zoeken om voorspelbare winsten en verliezen zo veel mogelijk te beperken.

Het verschil tussen de duurste en goedkoopste polis is dit jaar 438 euro. De jaarpremie van de goedkoopste basispolis is 1167 euro en van de duurste 1605. In 2019 sloten 17,2 miljoen mensen een basisverzekering af. Circa 14,4 miljoen mensen namen er een aanvullende verzekering bij.