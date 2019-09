Catharina-topman Batenburg medio 2020 met pensioen

Pieter Batenburg legt volgend jaar zijn functie als voorzitter van de raad van bestuur van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven neer. Batenburg neemt afscheid in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Internist Batenburg (1953) is sinds 2008 als bestuursvoorzitter in het Catharina Ziekenhuis werkzaam. Onder zijn leiding zette het Catharina onder meer stappen op het gebied van zorginnovatie en uitkomstregistratie. Naast ziekenhuisbestuurder is Batenburg voorzitter van de raad van toezicht van het Oogziekenhuis in Rotterdam en voorzitter van de Nierstichting.

De raad van toezicht gaat op zoek naar een adequate invulling van een nieuwe voorzitter raad van bestuur. De procedure daarvoor is inmiddels gestart.