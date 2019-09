'Forse toename psychische klachten bij zorgpersoneel'

Het percentage zorgmedewerkers dat psychische zorg ontvangt, is de afgelopen vier jaar met 30 procent gestegen. Vooral werknemers onder de 25 jaar hebben vaker psychische problemen. Dat blijkt uit een analyse van IZZ op basis van de gegevens van 210.000 zorgmedewerkers bij 385 instellingen.

Het gebruik van psychische zorg is vorig jaar onder alle zorgmedewerkers gestegen. Bij zeven procent (6,7 procent) van alle medewerkers – dus één op de vijftien – kreeg in 2018 minimaal één keer psychische hulp. Vier jaar geleden was dit nog 4,7 procent. Een stijging van 30 procent dus. De toename is het grootst bij zorgpersoneel in de leeftijdscategorie tot en met 35 jaar. Van hen zocht vorig jaar 10 procent psychische hulp, tegenover 6 procent van het oudere personeel. Ook dat verschil was flink groter dan in de jaren daarvoor.

Het onderzoek werd uitgevoerd door IZZ, het ledencollectief van werknemers en werkgevers in de zorg. "Dit is een enorme stijging", zegt Anouk ten Arve, programmamanager voor gezond werken in de zorg bij IZZ in dagblad Trouw. De personeelstekorten spelen volgens haar zeker een rol in de forse toename van psychische zorg voor medewerkers.

Volgens Ten Arve zijn veel organisaties in een negatieve spiraal beland. "Wat wij veel terug horen van onze leden, is dat er geen vet meer op de botten zit. De werkdruk gaat omhoog, waardoor mensen uitvallen. Daardoor verslechtert het werkklimaat en vallen nog meer mensen uit."