Oud-SGP-Kamerlid gaat rvt Lelie zorggroep voorzitten

Elbert Dijkgraaf wordt voorzitter van de raad van toezicht van Lelie zorggroep. De voormalig SGP-parlementariër volgt in deze rol Albert van Wijk op.

Econoom Dijkgraaf is hoogleraar in de 'Empirische economie van de publieke sector' aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was van 2010 tot en met april 2018 Tweede Kamerlid voor de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Ook was hij tot voor kort voorzitter van de raad van toezicht van ggz-aanbieder Eleos.

Uitdaging

Met Dijkgraaf denkt de raad van toezicht “een voorzitter met een breed netwerk in bestuurlijke kring” te hebben aangetrokken. “Zijn maatschappelijk brede ervaring zal van toegevoegde waarde zijn voor onze raad van toezicht”, aldus vicevoorzitter Wim van der Hoeven.

Dijkgraaf noemt zijn nieuwe functie een uitdaging. “Zo wordt de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel steeds krapper en moeten we voldoende personeel zien aan te trekken. Ook beleidsmatig zullen er zeker weer wijzigingen komen die hun impact hebben op onze instellingen. Het belang van goede zorg vanuit een christelijke basis die we inzetten voor de samenleving in den brede motiveert om hier voortvarend mee aan de slag te gaan.”

Lelie zorggroep biedt vanuit een christelijke overtuiging zorg- en hulpverlening in een groot deel van het land. Ook Agathos en Curadomi vallen onder de Lelie zorggroep.