Pro Senectute vernieuwt raad van toezicht

De raad van toezicht van ouderenzorgaanbieder Pro Senectute en het verenigingsbestuur hebben 11 een nieuwe voorzitter en twee nieuwe leden benoemd. Radboud Quick. Marc Dijkstra en Antoon Zuure nemen de rol van respectievelijk voorzitter, lid auditcommissie financiën en lid auditcommissie vastgoed op zich.

Quik (1962) is benoemd als voorzitter raad van toezicht/bestuur vereniging. Hij zal per 17 november de huidige voorzitter Jeroen Collette vervangen vanwege het einde van diens zittingstermijn. Quick is bestuursvoorzitter van de aanbieder van gehandicaptenzorg Koraal. Eerder was hij onder meer lid en voorzitter a.i. van de raad van bestuur van VVT-organisatie Careyn. Ook is hij voorzitter van de raad van toezicht van een regionale arbeidsmarktorganisatie voor zorg & welzijn en commissaris bij SBOH.

Bedrijfseconoom Dijkstra (1966) is benoemd als lid van de raad van toezicht/bestuur vereniging met het profiel Financiën. Hij vervangt Petra van Zuylen. Dijkstra heeft verschillende toezichtsfuncties, onder meer bij De Zorggroep, Stichting Hulphond Nederland en Kraamzorg De Waarden. Eerder was hij statutair directeur en mede-eigenaar van ArboNed. Daarvoor was hij werkzaam als directeur bij Aegon/Meeùs Groep.

Zuure (1955) neemt als lid raad van toezicht/bestuur vereniging de portefeuille Vastgoed voor zijn rekening. Hij vervangt per 1 januari 2020 Kees de Boo. Zuure is tot die tijd Business Development Manager Health Care bij Cofinimmo in Brussel, een beursgenoteerde Belgische vastgoed- en beleggingsmaatschappij. Voorheen was hij CFO bij Woonzorg Nederland, een woningcorporatie voor senioren en kwetsbare mensen in 173 gemeenten. Tevens was hij CFO bij zorgholding Espria. Tevens is hij toezichthouder bij een aantal zorginstellingen, waaronder GGZ Breburg, WoningNet en bij de Tomingroep.