Personeelstekort hindert borstkankerscreening

Oudere vrouwen krijgen niet op tijd een oproep voor een borstfoto om borstkanker op te sporen. De organisaties die het onderzoek uitvoeren, komen personeel tekort, meldt verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis. En dat wordt de komende tijd alleen maar erger, vreest hij.

Vrouwen van 50 tot 75 krijgen eens per twee jaar een uitnodiging om een mammogram te laten maken. Hebben ze borstkanker zonder dat ze daarvan weten, dan brengt zo'n foto dat aan het licht en kan de vrouw behandeld worden voor het misschien te laat is. Maar vooral in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en Zeeland zijn er te weinig laboranten om de screening uit te voeren. Daar is het borstkankeronderzoek zo achteropgeraakt, dat vrouwen gemiddeld drie maanden te laat een uitnodiging krijgen.

De problemen worden de komende tijd alleen maar groter en gaan ook in de rest van Nederland opspelen, denkt Blokhuis. Hij heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu om raad gevraagd. (ANP)