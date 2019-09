Bonden gaan praten met NVZ over nieuwe cao

Alle bonden zijn akkoord met een gesprek met de NVZ over een nieuwe cao. Voordat dit kan leiden tot een herstart van de onderhandelingen moet eerst het eindbod van de NVZ van tafel.

De vakbonden gaan in op de uitnodiging van de NVZ gisteren om de cao-onderhandelingen vlot te trekken. Het gesprek zou woensdag al kunnen plaatsvinden. De bonden willen woensdag wel eerst peilen of de relatie met de NVZ goed genoeg is om te beginnen met formele gesprekken, zegt Elise Merlijn van FNV Zorg en Welzijn. Ze wordt ondersteund door FBZ, CNV Zorg en NU'91.

Zorgvuldig

"We willen eerst zekerheid dat het proces zorgvuldig verloopt", zegt Merlijn. "Als dat zeker is en als de NVZ het eindbod van tafel haalt en een beter bod doet, dan pas kunnen de formele gesprekken beginnen", aldus Merlijn. Dan zijn de bonden ook bereid de acties in de ziekenhuizen - zondagsdiensten in achttien ziekenhuizen - op te schorten.

Belastend

De NVZ stuurde gisteren een brief met een uitnodiging naar de bonden voor een ontmoeting. "We vinden de situatie te belastend voor patiënten en voor de medewerkers die wèl willen werken," aldus de woordvoerder. In juni stopten NVZ en bonden de onderhandelingen.

Goede afspraken

"De vakbonden zijn te allen tijde bereid om weer aan de onderhandelingstafel te komen wanneer de ziekenhuiswerkgevers bereid zijn om goede afspraken te maken over loon en werkdruk voor de 200.000 ziekenhuismedewerkers", aldus de bonden in een verklaring. Tijdens de informele gesprekken gaan de zondagsdiensten gewoon door.

Zondagsdiensten

Volgende week zijn er zondagsdiensten in het Franciscus Gasthuis in Rotterdam (2 oktober), het Franciscus Vlietland in Schiedam (2 oktober), Martini Ziekenhuis in Groningen (3 oktober) en het Spaarne Gasthuis in Haarlem-Zuid (3 oktober). Ziekenhuismedewerkers zullen hun raden van bestuur vragen om te tekenen voor steun en om zich achter hun personeel te stellen in het conflict met de NVZ.