Gesprek bonden met NVZ over cao mislukt

Zorgvakbonden en NVZ zijn woensdag niet tot een akkoord gekomen over verdere gesprekken over een nieuwe cao. Daarvoor vonden de bonden het nieuwe bod van de ziekenhuizen te mager.

Een nieuw verbeterd bod van de NVZ zou voor de bonden reden zijn verder te gaan met formele gesprekken. Het nieuwe loonbod voor 2020 en 2021 was iets beter dan het laatste voorstel in juni: twee keer 4 procent plus 2,5 procent meer onregelmatigheidstoeslag plus een eenmalige uitkering in november van 1000 euro.

Tot en met 2021 bieden de ziekenhuizen dus 8 procent meer loon in plaats van 7,75 procent in het laatste bod van juni. FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU91 en CNV Zorg en Welzijn eisen per jaar 5 procent meer loon plus meer toeslag als medewerkers last-minute worden opgeroepen om in te vallen.

Hartstikke mooi

"De verhoging van de onregelmatigheidstoeslag is hartstikke mooi, maar die bestaat alleen bij de gratie van onregelmatigheid", reageerden de bonden." Ze wijzen erop dat de helft van de ziekenhuismedewerkers vrijwel altijd overdag werkt, dus geen recht heeft op die 2,5 procent onregelmatigheidstoeslag. "In onze eis van een structurele, goede loonsverhoging komt de NVZ de ziekenhuismedewerkers dus niet tegemoet."

Tot uiterste

De NVZ stelt dat ze "tot het uiterste is gegaan om aan de wensen van de bonden tegemoet te komen", aldus voorzitter Gita Gallé, van de ziekenhuisdelegatie: "Ondanks dat we inhoudelijk op veel punten met elkaar tot overeenstemming waren gekomen, is het teleurstellend dat we hier samen niet verder over hebben kunnen spreken."

Onbegrijpelijk

Ze vindt het onbegrijpelijk dat de vakorganisaties zijn afgehaakt en het voorstel niet aan hun achterban willen voorleggen. "Want dit was nog niet alles", vervolgt Gallé. De NVZ gaat ziekenhuismedewerkers nu zelf informeren over het voorstel.

Zondagsdiensten

De acties in de ziekenhuizen voor een nieuwe cao gaan nu gewoon door. Vandaag zijn er zondagsdiensten in de ziekenhuizen van Drachten, Heerlen en Sittard. Volgende week in het Franciscus Gasthuis in Rotterdam (2 oktober), het Franciscus Vlietland in Schiedam (2 oktober), Martini Ziekenhuis in Groningen (3 oktober) en het Spaarne Gasthuis in Haarlem-Zuid (3 oktober). Ziekenhuismedewerkers zullen hun raden van bestuur vragen om te tekenen voor steun en om zich achter hun personeel te stellen in het conflict met de NVZ.