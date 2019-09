IKNL benoemt nieuwe raad van bestuur

Thijs Merkx wordt de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Hij volgt Peter Huijgens op die na zes jaar als bestuurder afscheid neemt. Met zijn afscheid kiest IKNL ook voor een tweehoofdig bestuur, met Valery Lemmens als tweede bestuurder.

Merkx is hoogleraar mond-, kaak-, en aangezichtsoncologie bij het Radboudumc. Eerder was hij zes jaar voorzitter van de Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren (NWHHT), waarin de gespecialiseerde centra voor hoofd-hals oncologie zijn vertegenwoordigd. Binnen het Radboudumc heeft hij gedurende meerdere jaren vanuit verschillende functies een grote bijdrage geleverd aan het kwaliteits- en veiligheidsbeleid.

Merkx is vanaf december voor 36 uur per week beschikbaar voor IKNL en blijft als hoogleraar aan het Radboudumc verbonden. Merkx noemt zijn nieuwe positie een eer. “Ik kijk er naar uit om met alle stakeholders de oncologische zorg in Nederland op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek verder te verbeteren”, aldus Merkx.

Naast Merkx zal Valery Lemmens aantreden als bestuurder. Hij is momenteel hoofd onderzoek bij IKNL. Scheidend bestuurder Huijgens zal de komende tijd nog als adviseur betrokken blijven.

IKNL monitort het voorkomen en de behandeling van kanker in Nederland en richt zich op continue verbetering van preventie, curatieve en palliatieve zorg. De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is hierbij de spil. IKNL registreert hierin gegevens van patiënten met kanker in Nederland, analyseert ze en verricht er onderzoek mee. De resultaten daaruit deelt het met medisch professionals, zorginstellingen, regionale netwerken en beleidsmakers. Zo ontstaan inzichten waarmee de zorg voor mensen met kanker steeds beter wordt.