Nieuwe directeuren bij Santé Partners

Santé Partners krijgt een nieuwe managementstructuur. Per 14 oktober is Marje Mahler de nieuwe directeur Zorg. Op 1 september is Atie Gelderloos gestart als directeur voor het Sociaal Domein.

Dat meldt Santé Partners op 11 oktober in een persbericht. De nieuwe structuur past beter bij de strategische koers die is vastgesteld na de fusie tussen STMR en Vitras op 1 januari 2018. Atie Gelderloos werkte al langer voor de organisatie. Margje Mahler is nieuw. Zij werkte een aantal jaren in de verpleeghuiszorg en wilde haar scoop verbreden. Mahler: “Wat me aanspreekt aan Santé Partners is het brede palet aan diensten dat stevig geworteld is in de wijken. Met deze verankering kun je vanuit een integrale aanpak én vanuit positieve gezondheid werken. Thuis, in de wijk, in moderne woonzorgcentra waar zorg en ondersteuning aanvullend zijn op het leven.”

Integrale ondersteuning

“De volgende stap voor het Sociaal Domein is om voor inwoners en gemeenten integrale ondersteuning te regisseren, zorg en welzijn met elkaar verbonden”, zegt Atie Gelderloos. De directeur Sociaal Domein en Zorg worden ondersteund door meerdere managers en gebiedsmanagers. Santé Partners biedt jeugdgezondheid, zorg, wonen, welzijn en diensten in de regio Utrecht en Midden-Gelderland. Dat gebeurt onder de voor de cliënt bekende merken STMR en Vitras.