Amaliazorg en St. Franciscus gaan mogelijk fuseren

De Brabantse zorgorganisaties Amaliazorg en St. Franciscus onderzoeken of een intensieve samenwerking of zelfs een fusie haalbaar is. Dat zou meerwaarde hebben omdat de beide zorgorganisaties op veel punten gelijkwaardig zijn.

De beide organisaties geloven dat een fusie het dienstenpakket van beide organisaties kan versterken en dat de ambities van beide organisaties beter gerealiseerd worden. "Door de krachten te bundelen ontstaat er meer slagkracht en lagere overheadkosten waardoor flexibeler en innovatitever ingespeeld kan worden op de vele uitdagingen binnen de sector", schrijven zij in een persbericht.

Amaliazorg heeft vijf woonzorgcentra in Asten, Mariaheide, Oirschot, Oisterwijk. Het zelfstandig verpleeg- en verzorgingshuis St. Franciscus is gevestigd in Gilze. Beide organisaties zijn opgericht door Zusters van de Orde van Franciscanessen en bieden warme en persoonlijke zorg. De organisaties benadrukken dat ze beide gezond en lokaal verankerd zijn.