Bestuursvoorzitter Florence vertrekt naar Franciscus

Niels Honig stopt als voorzitter raad van bestuur bij zorgorganisatie Florence. Hij start per 1 februari 2020 als lid raad van bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland. Samen met Marjolein Tasche en Mark Janssen zal hij zich inzetten voor het verder ontwikkelen van het topklinische ziekenhuis.

Dat meldt Florence op 30 oktober op haar website. Niels Honig begon als manager bij Florence in 2009. Hij vervulde verschillende managementfuncties en werd in 2016 bestuurder. Hij vormt momenteel samen met Ellen Maat de raad van bestuur van Florence.

Veerkrachtiger

"Ik heb de afgelopen 11 jaar met ongelofelijk veel plezier bij Florence gewerkt. De enorme motivatie van de mensen bij Florence om elke dag weer het beste van zichzelf te geven voor onze cliënten is bijzonder. Dit heeft altijd veel indruk op mij gemaakt. Samen hebben wij veel bereikt", zegt Niels Honig. "Florence is een sterke en gezonde organisatie die de afgelopen jaren veerkrachtiger is geworden. Ik ga een nieuwe uitdaging aan en laat Florence met vertrouwen achter."

Turbulent

Josine Meurs, voorzitter van de raad van toezicht van Florence: "Toen Niels bestuurder werd, bevond Florence zich in een zeer turbulente periode. Hij durfde het aan de verantwoordelijkheid te nemen om richting en inhoud te geven aan de transitie van Florence. Dat deed hij met overtuiging, op basis van vertrouwen en in verbinding met anderen. Florence is een gezonde organisatie en er ligt een duidelijke koers voor de toekomst. Wij vinden het jammer Niels te zien vertrekken, maar wij zijn hem zeer erkentelijk voor wat hij voor Florence heeft betekend. We wensen hem veel succes."

Verbinding

Harro Knijff, voorzitter raad van toezicht Franciscus Gasthuis & Vlietland: "De raad van toezicht heeft veel vertrouwen in Niels Honig. Wij staan zeer positief tegenover zijn ervaring in de VVT, waardoor hij goed in staat zal zijn om de verbinding te leggen tussen de cure en care binnen de zorgketen, waar Franciscus zich in beweegt."



VVT-organisatie Florence biedt zorg aan ongeveer twintigduizend inwoners in de regio Haaglanden. Er werken ongeveer 3500 medewerkers en ruim 1600. Florence biedt zorg en ondersteuning bij cliënten thuis, binnen geriatrische revalidatie, in woonzorgcentra en in verpleeghuizen.