Ambachtzorg failliet verklaard

Thuiszorgorganisatie Ambachtzorg uit Hendrik-Ido-Ambacht is failliet verklaard. De rechtbank in Rotterdam sprak dinsdag het faillissement uit, dezelfde dag werd ook het personeel op de hoogte gesteld.

Direct gevolg van het faillissement is dat het personeel, ruim veertig mensen, op straat komt te staan. De zorg die Ambachtzorg verleent aan de 150 ouderen en gehandicapten gaat voorlopig door, maar is op de lange termijn in het geding. Curator Roel Slotboom probeert een partij te vinden die het bedrijf over kan nemen.

Oorzaken

De oorzaak van de financiele teloorgang is nog niet helemaal duidelijk. Over 2018 behaalde Ambachtzorg een negatief resultaat behaald van € 177.119, waardoor het in de rode cijfers belandde. Dit werd vooral toegeschreven aan het inhuren van relatief dure externe krachten. Ook zou het bedrijf veel geld kwijt zijn aan boetes van zorgverzekeraars.