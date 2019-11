Gedwongen ontslagen bij Treant van tafel na gesprek met bonden

Er zullen geen gedwongen ontslagen vallen door de reorganisatie bij de Treant Zorggroep. Dat hebben de vakbonden en de raad van bestuur van Treant afgesproken, meldt RTV Drenthe.

De Treant Zorggroep maakte op 1 oktober bekend dat bij zijn drie ziekenhuizen in Noord-Nederland 500 banen verloren gaan. Hierbij zou een beperkt aantal gedwongen ontslagen vallen. Het is het gevolg van de ingezette koers van de zorgaanbieder. De seh in Stadskanaal gaat in januari 2020 dicht en die in Hoogeveen in april dat jaar. Hiervoor in de plaats komen in deze steden basisspoedposten die dagelijks tot 23.00 uur open zijn.

Treant en de bonden hebben nu afgesproken dat er meer wordt ingezet op vrijwillig vertrek van werknemers. De verwachting is dat een deel van de Treant-werknemers aan de slag kan bij het Wilhelmina ziekenhuis in Assen en het ziekenhuis in Scheemda. In het voorjaar gaan Treant en de vakbonden opnieuw om tafel om dan de stand van zaken te bespreken, aldus RTV Drenthe.