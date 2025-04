Fontys Hogeschool in Eindhoven heeft plannen voor het opzetten van een nieuwe hbo-opleiding Verpleegkunde in Venlo. De nieuwe opleiding moet ondergebracht worden bij ziekenhuis VieCuri in Venlo.

Dat meldt De Limburger. VieCuri heeft samen met de Fontys Hogeschool in Eindhoven de bevoegdheid gekregen de opleiding in Venlo te starten. In de buurt zijn er hbo-opleidingen Verpleegkunde in Eindhoven, Sittard en Nijmegen, maar studenten uit Venlo die daar heen gaan, keren niet meer terug.

“Gevolg is dat VieCuri in Venlo grote moeite heeft voldoende hbo-verpleegkundigen aan te trekken. Een eigen hbo-opleiding zou in de behoefte kunnen voorzien”, zegt wethouder Frans Schatorjé van Venlo.