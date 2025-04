Groot tekort aan artsen in Medisch Spectrum Twente

De ziekenhuizen van ZGT in Hengelo en Almelo hebben hetzelfde probleem. ZGT verwijst naar de samenwerking als mogelijke stap in de goede richting. De ziekenhuisgroep benadrukt dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg ‘onverminderd hoog blijft’.

Tekort aan basisartsen

Het gaat daarbij om het tekort aan arts-assistenten. Die hebben al de bevoegdheid van basisarts, maar specialiseren zich vaak nog verder. MST bevestigde aan het dagblad dat er op dit moment een tekort is van 2300 uur per week aan mensen die kunnen werken als basisarts. Het tekort is volgens het ziekenhuis niet altijd zo hoog.

Er zijn nog geen ingrepen nodig in roosters voor de operaties. Ook lopen de wachtlijsten door het tekort niet verder op.

Gaten vullen

Om de gaten in roosters te vullen, draaien medisch specialisten ook de zogeheten voorwacht (avond-, nacht- en weekenddiensten). “Daardoor zijn ze minder beschikbaar overdag”, aldus MST in Tubantia.

Ook verpleegkundig specialisten nemen taken over. Zij zijn beperkter inzetbaar en mogen geen specifieke bevoegdheden van artsen overnemen. Het ziekenhuis zegt dat deze ‘taakdifferentiatie’ van de verpleegkundig specialisten gewenst is om ‘het hoofd te bieden aan de blijvende en toekomstige tekorten in de zorg’.

Onderzoek naar samenwerking

Het tekort is weliswaar wisselend, maar het ziekenhuis verwacht dat blijvend zal zijn. Voor de continuïteit van de zorg in de regio is het daarom van belang dat nu wordt gekeken naar vergaande samenwerking tussen de ziekenhuizen, ‘specifiek met het ziekenhuis ZGT’ in Hengelo en in Almelo, aldus het MST. Het onderzoek naar die samenwerking loopt.