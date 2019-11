Jonge zestigers negeren massaal oproep griepprik

Twee derde van mensen tussen de 60 en 64 jaar gaat niet in op de uitnodiging om een griepprik te halen. Dat blijkt uit studie van onderzoeksinstituut Nivel.

Mensen van 60 jaar of ouder krijgen elk jaar een uitnodiging voor de griepprik. 65 procent van de jonge zestigers (tot en met 64 jaar) gaat hier niet op in, vaak omdat ze de prik niet nodig of niet zinvol vinden. Die gedachte heerst vooral onder gezonde en hoogopgeleide zestigers, zo komt naar voren uit het Nivel-onderzoek.

Beeld kantelt

Op latere leeftijd kantelt het beeld: in de groep van 65 jaar en ouder gaat 60 procent in op de uitnodiging om een prik te halen.