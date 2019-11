PCSOH en HEVO ontwikkelen woonservicezone

Zorgorganisatie Protestant Christelijke Stichting Ouderenzorg Haarlemmermeer (PCSOH) en HEVO advies en bouwmanagement blazen het begrip 'woonservicezone' nieuw leven in. Ze ontwikkelen samen een betaalbaar woonzorgconcept voor verschillende doelgroepen in Haarlemmermeer.

De traditionele verpleeg- en verzorgingshuizen verdwijnen. Maar de extramurale zorgvraag wordt steeds intensiever en complexer. Het wordt onbetaalbaar om mensen tot het eind toe thuis te verzorgen, ook met mantelzorg en zorgtechnologie. Dat zei Peter Woerdeman, senior adviseur van HEVO, op het Zorgvisie Vastgoedcongres op 25 oktober. Volgens hem kan een woonservicezone 'adequate en betaalbare zorgopvolging garanderen voor thuiswonende cliënten met een intensieve en complexe zorgvraag'. "Huisvesting is het bindmiddel."

Woonservicezone

Een woonservicezone is een woonwijk waar relatief veel voorzieningen zijn. Er wonen vijf- tot twintigduizend mensen en er zijn aangepaste woningen, woonondersteuning en welzijns- en zorgdiensten. Het is mogelijk dat mensen zorg aan huis krijgen en er zijn steunpunten zoals een huisartsenpost, zorgservicepunt, gezondheidscentrum of activiteitencentrum.

Integrale gebiedsontwikkeling

Woerdeman: “Het gaat hier niet alleen om vastgoedontwikkeling, maar om een integrale gebiedsontwikkeling. Dat is een jarenlang en complex traject, waarbij verschillende stakeholders met verschillende belangen betrokken zijn. De urgentie wordt het meest gevoeld bij zorgorganisaties, dus in de praktijk zullen die vaak de 'aanjager' zijn." Zij moeten de andere partijen – gemeente, woningcorporaties, politie, maar ook kredietverstrekkers zoals banken, zorgkantoren of particulieren – zien mee te krijgen. En zij moeten de regie voeren over het proces, want de meeste gemeenten zijn te klein daarvoor en woningcorporaties hebben tegenwoordig te weinig armslag, zeggen Woerdeman en Zwart.

Investment Memorandum

Om de samenwerking tussen verschillende partijen goed te laten verlopen bedacht HEVO het Investment Memorandum. Het instrument moet ervoor zorgen dat samenwerkende partijen, zoals partijen in de zorg, welzijn, vastgoed, overheid en financiën niet jaren op elkaar zitten te wachten. In het Investment Memorandum is een aantal elementen opgenomen. Denk hierbij aan demografie, zorgvraag, imago/uitstraling, juridische aftimmering, financiering, innovaties en e-health, planning en groeistrategie.

Gezamenlijke opgave

Bij de PCSOH leefde de sense-of-urgency op het gebied van zorg enorm, zegt bestuurder Erik Zwart. "En tegelijkertijd leefde de behoefte om dit in bredere coalitie aan te pakken. Het ontwikkelen van seniorenhuisvesting moet hand in hand gaan met een impuls voor de kwaliteit van onze dorpen en kernen – denk aan de ontwikkeling van een bibliotheek of gemeenschapsruimte, een café desnoods."

Momenteel gaat PCSOH met het memorandum op pad, langs huisartsen, politie, corporaties, ggz, gehandicaptenzorg, bewonersinitiatieven en alle andere denkbare partijen. Zwart ziet dat langzaam een beweging ontstaat. "Nu is er het gevoel van: dit is onze gezamenlijke opgave. We zijn blij dat we dit gedaan hebben, want als iedereen op elkaar wacht, dan gebeurt er niks."

PCSOH heeft twee zorgcentra: Horizon in Hoofddorp en Westerkim in Nieuw-Vennep.