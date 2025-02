Onderzoek: Mantelzorger wil gezien worden

Wittenberg, docent Social Work en onderzoeker bij het lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning aan de HvA, promoveert op donderdag 6 maart aan de UvA. Zij deed onderzoek naar opvattingen van mantelzorgers over de verdeling van zorgverantwoordelijkheden. Er zijn in Nederland zo’n 5 miljoen mantelzorgers. Dit betekent dat 1 op de 3 mensen mantelzorger is.

Identiteit én context

Wittenberg ziet dat mensen in Nederland elkaar in principe graag willen helpen: “Veel mensen vinden dat mensen die zorg nodig hebben, deze zoveel mogelijk van familie of anderen uit hun sociale netwerk moeten krijgen. Tegelijkertijd vinden ze dat de overheid ook verantwoordelijk is voor het geven van hulp.”

Welke opvattingen mensen hebben over de verdeling van zorgverantwoordelijkheden hangt af van iemands identiteit (bijvoorbeeld geslacht, levensfase, en het al dan niet hebben van een migratieachtergrond), maar ook van de context waarin mantelzorg wordt gegeven (waarbij het bijvoorbeeld gaat om de relatie tussen de mantelzorger en de zorgvrager, iemands gezinssamenstelling en of iemand ook werkt of studeert).

Realiteit

Mantelzorgers willen de zorg graag zelf geven. Zij kennen de naaste voor wie ze zorgen het beste en kunnen daardoor op een passende manier helpen, stellen ze, maar de overheid kan niet niets doen. Vooral mantelzorgers die betrokken zijn bij langdurige en/of complexe zorgsituaties willen daar hulp van professionals bij, blijkt uit Wittenbergs onderzoek. Ook vinden mantelzorgers dat de overheid moet zorgen dat hulp toegankelijk en betaalbaar is. Ze hopen op een overheid die daarin de leiding neemt en samenwerking met professionals faciliteert.

Mantelzorgers vinden dat de overheid moet helpen bij de zorg, maar tegelijk wordt het toelaten van professionals in het eigen zorgnetwerk soms als lastig ervaren. “Niet iedereen vindt het prettig om professionals toe te laten in de privésfeer. Daarnaast speelt dat mantelzorgers willen dat professionals hen zien als gelijkwaardige partner. Het blijkt echter dat in de praktijk mantelzorgers en professionals nauwelijks met elkaar spreken over hun opvattingen over zorg. Maar dit is wel nodig om tot goede samenwerking te kunnen komen.”

Ongezien

“Veel mantelzorgers voelen zich ongezien. Het is daarom cruciaal dat professionals daar verandering in brengen en de waarde van de inzet van mantelzorgers erkennen”, concludeert Wittenberg tot slot. Haar advies is om van samenwerking met mantelzorgers een kerntaak van professionals te maken: “Stimuleer en faciliteer het leren kennen en begrijpen van mantelzorgers en hun zorgsituaties, zodat professionals op basis van vertrouwen kunnen samenwerken met mantelzorgers.”