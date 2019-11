Vakbond breidt meldpunt stagemisbruik uit naar hele zorgsector

Er komen veel meldingen binnen op het online meldpunt voor stagemisbruik. Daarom laat FNV Zorg & Welzijn het meldpunt open langer staan en breidt het uit naar de hele sector zorg en welzijn.

Op het online meldpunt kunnen leerlingen, stagiairs en medewerkers in de kinderopvang, gehandicaptenzorg en verpleeg- & verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) sinds 3 november hun ervaringen delen. Op dit moment staat de teller op 290 meldingen, zo laat de vakorganisatie weten.

Oorspronkelijk zou het meldpunt op 25 november sluiten, maar FNV heeft besloten het tot 6 januari open te houden. Ook leerlingen, stagiairs en werknemers in de rest van de sector, zoals in de ziekenhuizen, jeugdzorg, kraamzorg en geestelijke gezondheidszorg kunnen er nu gebruik van maken.

"De meldingen die we tot nu toe hebben ontvangen, gaan vooral over leerlingen die geen tot weinig begeleiding krijgen, als volledige werkkracht worden ingezet en handelingen moeten verrichten waartoe ze nog niet bevoegd zijn", zegt Cor de Beurs, zorgbestuurder bij de FNV. "Ondanks de enorme personeelstekorten in de zorg, mag het natuurlijk niet gebeuren dat leerlingen en stagiairs als volledige werkkracht worden ingezet."

Over de meldingen die in de eerste drie weken zijn binnen gekomen wil de vakbond met werkgevers in gesprek.