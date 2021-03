‘1700 IC-bedden onhaalbaar’

Het lijkt onhaalbaar om een IC-capaciteit van 1700 bedden op te tuigen. Afdelingshoofden van verschillende IC-afdelingen geven in het AD aan dat er te weinig personeel is.

Minister Hugo de Jonge heeft gezegd dat de ziekenhuizen kunnen opschalen naar 1700 IC-bedden. In juni is dat ook in een plan van het Landelijk Netwerk Acute Zorg opgesteld.

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging Intensive Care (NVIC) Diederik Gommers bevestigt dat er zorgen zijn over de capaciteit. ‘Als alle 75 IC’s in Nederland twee, vijf of tien bedden minder kunnen leveren dan afgesproken, heb je een probleem.’

Waarschuwing van WZA en UMCG

Een waarschuwing komt bijvoorbeeld van Harald Faber, hoofd IC in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Hij stelt dat zijn ziekenhuis de afgesproken opschaling alleen kan waarmaken als de reguliere zorg ‘volledig plat komt te liggen’ en de OK’s weer dicht gaan.

Ook Peter van der Voort, hoofd IC bij het UMC Groningen zegt dat het hem zou verbazen als er 1700 bedden opgetuigd kunnen worden. ‘Vorig voorjaar had het UMCG 112 IC-bedden voor coronapatiënten beschikbaar. Nu zijn dat er 63’, zegt hij in het AD.

Minder ziekteverzuim

Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg Ernst Kuipers verwacht begin mei een piek in de bezetting van de ziekenhuizen. Hij verwacht wel dat die piek verwerkt kan worden omdat er nu minder ziekteverzuim is dan tijdens de tweede golf.

Het RIVM verwacht dat het aantal bezette ic-bedden verder zal groeien. Maandag lagen 1106 mensen op de IC, 675 door corona. Eind april wordt een piek van 1300 corona-patiënten op de IC’s verwacht, maar dat is een inschatting.