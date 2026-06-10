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Thema: Ggz
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Geen akkoord, maar wel beweging in de cao-onderhandelingen ggz

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De vakbonden en de Nederlandse ggz kwamen maandag voor de vijfde keer bij elkaar voor de nieuwe cao ggz. Na enkele moeizame gespreksrondes, zit er volgens de vakbonden voorzichtig beweging in de onderhandelingen.

De huidige cao ggz loopt af op 1 augustus 2026. Ongeveer 86.000 medewerkers vallen deze arbeidsovereenkomst. Eind maart gingen de onderhandelingen tussen de Nederlandse ggz, FNV, CNV en NU’91 van start.

Moeizaam

FNV, CNV en NU’91 vragen naast een hoger loon van 6 procent ook stappen op het gebied van onder meer veiligheid, werk- en privébalans, bijzondere diensten en reiskosten. 

De eerste onderhandelingen verliepen volgens de vakbonden moeizaam en waren ‘inhoudelijk stevig’.

In potlood geschreven

Tijdens de vijfde onderhandelingsronde op 8 juni reageerden werkgevers op de voorstellen die de vakbonden eerder gezamenlijk inbrachten. Onder meer de voorspelbare roosters, extra werken, de vergoeding van slaapdiensten, veiligheid, reiskosten, duurzame inzetbaarheid en het balansbudget stonden op de agenda.

“Op sommige punten lijkt beweging mogelijk”, reflecteert NU’91. De vakbond benadrukt echter dat de afspraken nog niet definitief zijn, maar ‘in potlood geschreven’ zijn. De onderwerpen worden na de zomer verder uitgewerkt. De Nederlandse ggz en vakbonden spreken elkaar weer op 23 september.

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