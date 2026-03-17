Dit eisen de vakbonden voor de nieuwe cao ggz

Vakbonden FNV en CNV zetten in op een loonsverhoging van 6 procent voor medewerkers in de cao ggz. Ook willen de bonden dat de werkgevers een groter deel van de pensioenpremie voor hun rekening nemen.

Dit valt te lezen in de inzet van de bonden. De eerste onderhandelingen starten eind deze maand. De huidige cao loopt af op 1 augustus 2026. Ongeveer 86.000 medewerkers vallen onder de cao.

Flex-bonus

De bonden vragen verder bijvoorbeeld om een flex-bonus. Medewerkers die op verzoek van de werkgever een extra dienst draaien of een dienst wijzigen, moeten een vaste bruto vergoeding van 100 euro per keer krijgen, bovenop de reguliere toeslagen.

Ook willen ze de vergoeding voor stagiairs en coassistenten verhogen van 500 euro naar 700 euro per maand.