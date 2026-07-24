ING: ‘Nederland moet arbeidsmigranten aantrekken voor ouderenzorg’

Nederland moet gerichter buitenlands zorgpersoneel aantrekken. Dat schrijft sectorspecialist Public & Healthcare Jan Willem Spijkman van ING Sector Banking. Volgens hem lost arbeidsmigratie het personeelstekort niet volledig op, maar helpt het wel om de zorgkloof te verkleinen.

“Het personeelstekort in de ouderenzorg loopt op”, schrijft Spijkman. “Er is nu al een tekort van tienduizenden zorgmedewerkers en als er niets verandert, loopt dit de komende tien jaar op tot in de honderdduizenden. Technologie, innovatieve woonconcepten en informele zorg helpen weliswaar, maar toch blijft extra personeel hard nodig. Arbeidsmigratie is daarbij geen wondermiddel, maar we kunnen het ons niet veroorloven om deze oplossing te laten liggen. Maak daarom de route voor buitenlandse zorgprofessionals sneller, duidelijker en menselijker.”

Snelle registratie

ING roept de zorgsector op om arbeidsmigranten te werven door diploma’s sneller te erkennen, duidelijke taaleisen te stellen, goede begeleiding op de werkvloer te organiseren en heldere routes naar registratie op te zetten.

Andere landen

Nederland maakt veel minder gebruik van buitenlands zorgpersoneel dan vergelijkbare landen. Ierland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk tonen aan dat gerichte werving wel degelijk kan bijdragen aan de beschikbaarheid van zorg. Zo komt in Ierland 52 procent van de verpleegkundigen uit het buitenland, tegenover 2 procent in Nederland.

Barbara Baarsma

Spijkman: “Barbara Baarsma stelt in het FD dat veel Europese landen al langer begrijpen dat toegang tot buitenlands talent nodig is voor economische groei. Nederland loopt juist vast. De instroom van kennismigranten is sinds 2022 met 40 procent gedaald. Dat raakt ook de ouderenzorg, waar de arbeidsmarkt al onder grote druk staat. Die druk is duidelijk zichtbaar. Het ziekteverzuim in de zorg lag volgens het CBS in het eerste kwartaal van 2026 op 9,9 procent. De vacaturegraad steeg naar 42 vacatures per 1.000 zorgmedewerkers. Tegelijkertijd groeit de vraag naar ouderenzorg snel. De beroepsbevolking blijft naar verwachting stabiel of krimpt.”