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Thema: Personeel
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Vier zorgverleners in Assen gestraft om schenden beroepsgeheim

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Twee psychiaters en twee GZ-psychologen hebben van het Regionaal Tuchtcollege Zwolle (RTG) een waarschuwing gekregen omdat ze hun beroepsgeheim hebben geschonden.

Een voormalig verpleegkundige die werd verdacht van betrokkenheid bij ongeveer twintig sterfgevallen in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, had een klacht tegen ze ingediend.

Informatie gedeeld

De zorgverleners zouden informatie gedeeld hebben met de voormalig werkgever van de verpleegkundige en de politie. De klachten tegen een andere psychiater en een verpleegkundige werden ongegrond verklaard.

Volgens het tuchtcollege hebben de psychiaters onvoldoende onderbouwd dat het doorbreken van het beroepsgeheim daadwerkelijk noodzakelijk was en er geen alternatieven waren. “De GZ-psychologen hebben onvoldoende aandacht gehad voor hun primaire rol als behandelaar en voor de belangen van de patiënt.”

Geseponeerd

In gesprekken met psychologen zou de verpleegkundige hebben aangegeven het leven van een twintigtal in zijn ogen terminaal en ernstig lijdende patiënten voortijdig te hebben beëindigd. Dit zou hij hebben gedaan door het uitzetten van beademingsapparaten dan wel het zonder instructie van een arts toedienen van hogere doseringen morfine. De zaak tegen de verpleegkundige werd geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs. Hij heeft in verhoren ook altijd ontkend. Het OM legde de zaak niet aan de rechtbank voor en de verpleegkundige is daardoor geen verdachte meer.

De verpleegkundige is tevreden dat het tuchtcollege het belang van het beroepsgeheim en de professionele normen die voor zorgverleners gelden, nadrukkelijk heeft bevestigd. Dat staat op de website van zijn advocaten, Anker & Anker. (ANP)

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