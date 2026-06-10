Deze IC-filter bij Bravis voorkomt dat medicijnresten in het rioolwater belanden

Het Bravis ziekenhuis experimenteert met een filter die voorkomt dat medicijnresten in het afvoerputje belanden. De techniek wordt op de intensive care (IC) ingezet.

IC-patiënten krijgen vaak veel en sterke medicijnen, die via de urine in het riool belanden. Jaarlijks komt er via het toilet en de gootsteen minstens 190.000 kilo aan medicijnresten in het Nederlandse oppervlaktewater terecht. Dat is schadelijk voor mens en milieu. Zo kan antibiotica in het riool bijdragen aan antibioticaresistentie, waardoor medicijnen minder goed werken tegen infecties.

Logische stap

Door deze stoffen al in het ziekenhuis tegen te houden, beperkt Bravis dit risico. Het IC-filter vangt medicijnresten op tijdens het legen van katheterzakken. Het schone water kan daarna veilig worden afgevoerd, terwijl de medicijnresten in het filter achterblijven en apart worden verwerkt.

Bravis-bestuurder Albert-Jan Mante noemt de komst van de medicijnfilter een logische stap. “Als ziekenhuis doen we er alles aan om mensen beter te maken. Tegelijkertijd weten we dat zorg ook impact heeft op het klimaat en het milieu. Met dit experiment laten we zien dat we die verantwoordelijkheid serieus nemen en kijken hoe we onze zorg stap voor stap kunnen verduurzamen.”

Bredere toepassing

De opgedane inzichten gebruikt Bravis onder meer om deze aanpak verder te ontwikkelen en breder toe te passen, onder meer bij de bouw en inrichting van het nieuwe ziekenhuis.

Bravis is niet het eerste ziekenhuis dat de IC-filter toepast. Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ), Frisius MC en Zeareau ontwikkelden de IC-filter. Het systeem filtert 99 procent van de medicijnresten uit urine. De ontwikkelaars willen met hun innovatie dat een IC zonder medicijnresten in het afvalwater de standaard wordt.

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