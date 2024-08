Blokkade in Amsterdamse zorgketen door omzetplafonds vvt

In Amsterdam hebben diverse vvt-aanbieders een patiëntenstop aangekondigd vanwege het bereiken van hun omzetplafond. Dit veroorzaakt problemen bij de doorstroming van patiënten vanuit ziekenhuizen naar vervolgzorg, zoals geriatrische revalidatie en palliatieve zorg.

Afgelopen week werd BovenIJ geconfronteerd met blokkades in de zorgketen. “Medisch uitbehandelde ziekenhuispatiënten konden niet worden overgeplaatst voor vervolgzorg”, aldus bestuurder Edwin van der Meer tegen Zorgvisie. Twee patiënten die naar de geriatrische revalidatiezorg konden, lagen door de opnamestop in de vvt onnodig lang(er) in het ziekenhuis

Traumazorg

Bij Evean is het bereikte omzetplafond onder meer het gevolg van de toegenomen traumazorg. “Valpartijen en daarmee de vraag naar revalidatiezorg kun je niet plannen”, reageert Evean-directeur Sandra Oud. Ze vertelt dat Evean er doorgaans met de zorgverzekeraars wel uitkomt. “Deze keer niet. Daardoor kunnen we vanaf medio augustus geen geriatrische revalidatie meer leveren voor een bepaalde verzekeraar. De marges zijn te dun.”

De zorgaanbieders pleiten voor een integrale benadering en samenwerking tussen ziekenhuizen, zorgaanbieders en verzekeraars om deze problemen op te lossen en efficiënter te werken.