3D-printer levert gepersonaliseerde medicatie

De ontmoeting tussen een farmaveteraan en een 3D-printspecialist leidde in 2021 tot de Leidse startup. Het bedrijf haalde sindsdien een miljoenen groeisubsidie op, onder meer bij de NWO, Rabobank, Europese Unie en de Universiteit Leiden en de Stichting Apothekers in Loondienst. Voor onderzoek zijn de pillen in het LUMC met de printer op maat gemaakt.

Behandeling verbeteren

Doser Medical richt zich op kinderen, omdat zij gevoelig zijn voor de juiste medicatiedosering. “We focussen in eerste instantie op deze groep omdat juist hun behandeling kwalitatief veel beter kan worden”, vertelt medeoprichter Arjan van Unen in het Algemeen Dagblad. Bovendien hoeft de medicatie – wanneer apothekers de pillen gedoseerd printen – niet thuis gesneden te worden en kan de smaak, vorm en kleur van de pil worden aangepast.

Via een servicemodel kunnen apothekers de 3D-printer in bruikleen krijgen. Volgens de medeoprichter is het niet duurder dan pillen met de hand maken. Apothekers kunnen de printer naar verwachting in de loop van volgend jaar gebruiken.