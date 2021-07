5 miljoen voor meer eigen regie zorg kwetsbare ouderen

Ouderen moeten meer regie krijgen over de zorg die zij in hun laatste levensfase ontvangen. Daarom starten dit najaar zeven projecten in het programma ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor samen beslissen’. Zorginstituut Nederland verstrekt voor dit programma bijna 5 miljoen euro subsidie.

De geselecteerde projecten starten dit najaar in Sittard/Heerlen/Nijmegen, Oss, Groningen, Didam, Rotterdam, Drenthe en Zeeland. De huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en zorginstellingen in die projecten gaan meer samenwerken met ouderen, mantelzorgers en familieleden om zo de kwetsbare ouderen en zorgverleners te helpen samen te beslissen over persoonsgerichte zorg. Zij gaan nieuwe manieren bedenken om ouderen, hun naasten en de zorgverleners actief bewust te maken de wensen van de ouderen vroegtijdig te bespreken.

Huisarts

De huisartsen spelen in alle projecten de hoofdrol. Zij kennen de patiënt goed. In de praktijk wordt in het ziekenhuis nog weinig of niks gedaan met die kennis. Over twee jaar, als de subsidieverlening stopt, moeten er vanuit de projecten informatiesystemen en netwerken zijn ingericht die bijdragen aan passende, persoonsgerichte zorg voor ouderen.

Nog eens in gesprek

Een voorbeeld van wat zo’n project kan opleveren, is te zien in de Westelijke Mijnstreek. Daar wordt al langer gewerkt met Samen beslissen bij ‘Gewenste zorg in de laatste levensfase’. “In deze pilot werkten we met een time-outprocedure voor patiënten”, vertelt ketenregisseur Inge Jochem van medisch coördinatiecentrum MCC Omnes in Sittard. “Na het gesprek met de medisch specialist, waarin de behandelopties voor het eerst op tafel werden gelegd, volgde na enkele dagen opnieuw een gesprek, ditmaal met de eigen huisarts. Patiënten pakten hierdoor meer de regie in het bepalen van hun keuze.” Dit project wordt nu uitgebreid voor een bredere doelgroep en is een van de zeven projecten rondom Samen beslissen.

Samen beslissen

Sinds 2016 subsidieert het Zorginstituut projecten gericht op Samen beslissen. Inmiddels zijn er al vijftig projecten gestart. Op 6 september start onder aanvoering van Patiëntenfederatie Nederland een grote, landelijke campagne om iedere Nederlander kennis te laten maken met Samen beslissen. Zodat steeds meer patiënten en zorgverleners samen gaan kiezen voor passende zorg.