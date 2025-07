5,6 miljoen voor transformatieplan SMART Triage regio Hollands Midden

Vier zorginstellingen in de regio Hollands Midden ontvangen gezamenlijk 5,6 miljoen euro voor de ontwikkeling en implementatie van SMART Triage, een innovatief digitaal platform dat de beoordeling van patiënten in de ambulancezorg moet verbeteren.

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Alrijne Ziekenhuis, Groene Hart Ziekenhuis en Hecht RAV Hollands Midden werken hiervoor samen binnen het netwerk Acute Zorg Hollands Midden. De financiering is toegekend na een positieve beoordeling van het transformatieplan door zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid en VGZ.

SMART Triage staat voor Slimme Medische Applicaties voor Regionale Toepassing bij Triage en is ontworpen om ambulanceprofessionals te ondersteunen bij het inschatten van de urgentie van zorg. Het doel: meer patiënten veilig thuis laten blijven na een ambulanceoproep en beter bepalen of ziekenhuisopname noodzakelijk is – en zo ja, of dat met spoed moet gebeuren.

Realtime overleg

Het platform stelt ambulanceverpleegkundigen in staat om al bij de patiënt thuis of onderweg contact te leggen met een arts in het ziekenhuis. Via SMART Triage kunnen vitale functies, bloedwaarden (zoals troponine via een vingerprik) en ECG’s in realtime worden gedeeld. Ook is een tweeweg-videoverbinding mogelijk voor directe consultatie. Daarnaast biedt het systeem inzicht in de actuele drukte op spoedeisende hulpafdelingen, zodat patiënten gericht en efficiënt kunnen worden doorverwezen.

Toekomstbestendige acute zorg

De samenwerking is onderdeel van een bredere regionale aanpak om de acute zorg toekomstbestendig te maken. Binnen het netwerk worden digitale zorgpaden ontwikkeld en wordt gewerkt aan oplossingen voor arbeidsmarktkrapte. “We kijken uit naar deze intensieve ketensamenwerking,” zeggen Jan Bosch en Matthijs de Visser van het Medisch Stafbureau van Hecht RAV Hollands Midden. “Dankzij digitale consultatie kunnen we straks, vanuit de huiskamer van de patiënt, beter beoordelen wat passende zorg is.”

Vervolg op eerdere innovaties

Volgens Jochem Oosting, voorzitter van de Stuurgroep Acute Zorg Hollands Midden en bestuurslid van het Groene Hart Ziekenhuis, is SMART Triage een logische volgende stap in de regionale innovatie. “We bouwen voort op eerdere successen zoals HARTc voor cardiale klachten en BrainRACE voor beroertezorg. De samenwerking binnen de veiligheidsregio maakt het mogelijk om vernieuwende concepten niet alleen te ontwikkelen, maar ook daadwerkelijk te implementeren.”

SMART Triage zal in eerste instantie worden ingezet bij patiënten met pijn op de borst, een vermoeden van een hartinfarct, een acute beroerte of kinderen met verdenking van epilepsie of kortademigheid. Bij positieve resultaten wordt uitbreiding naar andere patiëntgroepen, zorgverleners en regio’s overwogen. De eerste ambulances met SMART Triage worden in 2026 verwacht.