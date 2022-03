Het Deventer ziekenhuis, Radboudumc en Medisch Spectrum Twente ontvangen samen 8,1 miljoen euro subsidie van Zorginstituut Nederland en ZonMw. Het geld is voor onderzoek naar nieuwe behandelingen bij voedselallergie, hersenbloeding en chronische buikklachten. Na afloop van de onderzoeken neemt het Zorginstituut op basis van het wetenschappelijk bewijs direct een beslissing of de behandeling werkt. Als dat zo is, wordt de behandeling vergoed uit het basispakket van zorgverzekering.