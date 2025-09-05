Aafje en PZC Dordrecht onderzoeken juridische fusie

Zorgorganisaties PZC Dordrecht en Aafje gaan de mogelijkheden van een juridische fusie onderzoeken.

De voorgenomen samenwerking moet vorm krijgen via een ‘moeder-dochter constructie’, waarbij PZC Dordrecht een zelfstandige dochter van Aafje wordt.

Zorgaanbod onveranderd

Aafje is in de regio actief in de wijkverpleging en huishoudelijke hulp. PZC Dordrecht bied onder andere geriatrische revalidatiezorg en somatische zorg (behandeling en begeleiding van mensen met lichamelijke aandoeningen). Het zorgaanbod van beide organisaties zal ongewijzigd worden voortgezet, zo laten ze weten.

Nieuwbouwplannen

“Voor PZC Dordrecht biedt de fusie meer zekerheid voor de voortzetting van haar professionalisering en de realisatie van de omvangrijke nieuwbouwplannen. Aafje versterkt haar positie in de Drechtsteden door toevoeging van somatische zorg en geriatrische revalidatie aan haar aanbod. Gezamenlijk worden de organisaties een interessante partner voor financiers en andere partijen in de regio, zoals zorgkantoren, verzekeraars en gemeenten”, aldus de twee zorgaanbieders.