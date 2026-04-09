Tweede Kamer: Aanpak verwarde personen is te versnipperd

De aanpak van mensen met verward en onbegrepen gedrag is te versnipperd, klagen partijen van links tot rechts in de Kamer. In een debat over dat onderwerp vragen ze donderdag om coördinatie, met name van de minister van Binnenlandse Zaken.

Al bijna twee jaar geleden kwam een parlementaire verkenning over verward gedrag tot dezelfde conclusie. “Men weet niet van elkaars initiatieven, de grote lijnen worden niet bewaakt en het ontbreekt aan overkoepelend beleid, financiering en verantwoording”, stond daarin.

170 duizend meldingen

De politie kreeg vorig jaar bijna 170 duizend meldingen over mensen met verward gedrag, een recordaantal. Partijen zijn het met elkaar eens dat de politie minder werk aan deze problemen moet hebben. BBB-Kamerlid Caroline van der Plas: “De politie is geen oppas.”

Maar liefst vier bewindspersonen zijn naar het debat gekomen. “Dat laat de betrokkenheid zien”, zei Hilde Wendel (VVD). “Maar het laat tegelijkertijd zien hoe versnipperd het is over de verschillende ministeries.”

Budget versnipperd

Oplossingen die in het debat voorbijkwamen, draaien grotendeels om de geestelijke gezondheidszorg. De coalitie kreeg hierover kritische vragen van de oppositie: moet er dan niet ook meer geld naar de ggz? Onder meer het budget voor ggz-wonen krimpt door coalitieplannen.

Ook het budget is te versnipperd, antwoordde Jeltje Straatman (CDA) op vragen van de Groep Markuszower. “Ik denk dat we met diezelfde hoop geld veel efficiënter onze middelen kunnen inzetten.” D66-Kamerlid Mahjoub Mathlouti vindt te onduidelijk waar het geld naartoe gaat. “Pas als we zien om hoeveel geld het gaat, kun je spreken over of iets genoeg is of niet.”

Ook VVD’er Wendel vroeg om meer coördinatie op het gebied van financiën: “Welk geld is waarvoor en op welke manier zetten we dat in?” Lisa Westerveld (GroenLinks-PvdA) wierp terug: “De vraag is: welk geld? Dat is er niet.” (ANP)