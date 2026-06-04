Instanties betrokken bij Hamza L. staan achter inspectierapport

De instanties die betrokken waren bij de zorg van Hamza L. staan achter het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Op 1 februari 2025 stak de verwarde L. de 11-jarige Sohani in Nieuwegein dood. Hij verkeerde toen in een psychose. In de jaren voorafgaand daaraan kreeg L. zorg van verschillende instanties, maar die was volgens de inspecties ondermaats en veiligheidsrisico’s werden verkeerd ingeschat.

“We zijn diep geraakt door het incident. Ook op onze medewerkers heeft het incident grote impact gehad. We staan achter de conclusies en aanbevelingen in het inspectierapport”, schrijven de gemeente Nieuwegein, politie Midden-Nederland en meerdere zorginstellingen waar L. in behandeling was in een gezamenlijke reactie. “Samen zijn we verantwoordelijk om signalen van toenemend risico zo snel mogelijk op te vangen, te delen en er binnen onze mogelijkheden naar te handelen. Daarin zijn we voortdurend lerend, zowel binnen onze eigen organisaties als in de samenwerking met elkaar, en geeft het inspectierapport een heldere richting voor verbetering.”

Geen tekortkomingen

L. kreeg onder meer psychiatrische hulp van Fivoor in Den Haag. Bij diezelfde zorginstelling kreeg hij in Utrecht ambulante begeleiding ten tijde van het incident. Fivoor is direct daarna een intern onderzoek gestart, waarop de instelling een verbeterplan heeft opgesteld en uitgevoerd. “Ondanks dat de IGJ geen tekortkomingen in de behandeling heeft aangetroffen die geleid hebben tot het misdrijf, concludeert de inspectie wel dat het zorgproces op een aantal onderdelen niet voldoende op orde was en dat Fivoor verbetermaatregelen moet treffen.” De instelling verbetert onder meer het signaleringsplan en de informatie-uitwisseling. Dat plan is gedeeld met de inspectie. “We hebben de conclusies en aanbevelingen van de inspectie ter harte genomen”, aldus Fivoor.

De rechter legde onlangs tbs met dwangverpleging op aan L. (ANP)