‘Aanpak zzp’ers kan continuïteit zorg in gevaar brengen’

Koops ziet dat veel zorgorganisaties “zich zorgen maken” over de aanstaande controles van de Belastingdienst. “Die organisaties staan voor een belangrijk dilemma: stoppen met zzp’ers, waarmee ze het risico lopen dat de zorg niet door kan gaan. Of zzp’ers behouden en daarmee een hoge boete riskeren.”

De ABU-directeur vreest een ongelijk speelveld: “Hoe de fiscus bepaalde factoren weegt, waarop precies wordt gecontroleerd en wat de gevolgen zijn voor opdrachtgevers en zzp’ers. Het blijft een afweging van allerlei facetten van een arbeidsrelatie. Zzp’ers zijn een heel heterogene groep. Je heb zoveel varianten en omstandigheden. Vertel mij maar waarom iets in het ene geval wel kan en in het andere geval niet.”

Kop in het zand steken

De onrust neemt toe, zegt Koops. Een klein deel van de zzp’ers zal in loondienst gaan, verwacht hij. Hij schat dat 10 à 15 procent van de zzp’ers via een uitzendbureau gaat werken: “Sommige opdrachtgevers en zzp’ers steken de kop in het zand en wachten af tot het allerlaatste moment. Een ander deel blijft gewoon zzp’er. Vergeet niet de kracht die zzp’ers hebben op de arbeidsmarkt. Werkgevers hebben hen nodig. Op een of andere manier zullen ze toch hun weg zoeken om in de zorg actief te blijven.”

Werken via een uitzendbureau betekent dat iemand in dienst komt van dat uitzendbureau. De werknemer heeft dan de vrijheid om van opdrachtgever te wisselen, maar heeft wel een lager inkomen, omdat hij onder de zorg-cao valt. Voordeel is dat de werkgever zijn vakantie en premies voor ziekte, pensioen (meestal de helft of twee derde) en arbeidsongeschiktheid betaalt.”

Maatwerk leveren

Koops zegt dat werkgevers grotendeels het hoge aantal zzp’ers zelf heeft veroorzaakt: “Ze bieden medewerkers onvoldoende ruimte, zoals inflexibiliteit om werknemers te weigeren meer uren te laten werken en roosters aan te bieden die ze niet graag willen. Je moet als werkgever maatwerk leveren. Dit is de arbeidsmarkt van nu en in de toekomst. Wen er maar aan!”

Hoorzitting Tweede Kamer

ABU spreekt donderdag op een hoorzitting van de Tweede-Kamercommissie van VWS over de opheffing van het moratorium. Onder meer ook FNV en de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) zijn aanwezig. ABU geeft de Kamerleden en zorgwerkgevers mee: “Als je je personeel meer autonomie geeft, meer roostervrijheid en een sabbatical toestaat, is dat voor iedereen goed. Het zijn al supergepassioneerde mensen in de zorg. Moet je eens kijken hoeveel meer passie er dan loskomt!”