Aantal jongeren met jeugdbescherming daalt, jeugdreclassering neemt toe

In het eerste halfjaar van 2024 kregen 31 duizend jongeren tot 18 jaar jeugdbescherming en 6,7 duizend jongeren van 12 tot 23 jaar jeugdreclassering. Het aantal jongeren dat jeugdbescherming krijgt is in 2024 verder gedaald ten opzichte van eerdere jaren. Het aantal jongeren met jeugdreclassering neemt sinds 2022 toe. Dat blijkt uit nieuwe, voorlopige cijfers van het CBS.

Een jeugdbeschermingsmaatregel wordt door de rechter dwingend opgelegd wanneer de veiligheid en ontwikkeling van het kind in gevaar zijn. Bijna 22 duizend van hen hadden een ondertoezichtstelling, waarbij de ouders het gezag behouden maar onder toezicht staan van een jeugdbeschermer.

Zo’n 9 duizend jongeren waren door de rechter onder voogdij geplaatst, het gezag over het kind ligt dan volledig bij de voogd. Sinds de gemeenten in 2015 verantwoordelijk zijn geworden voor de jeugdzorg, waren deze aantallen nog niet eerder zo laag.

Aantal jongeren in jeugdreclassering neemt weer toe

Jeugdreclassering is bedoeld om te voorkomen dat jongeren die eerder een proces-verbaal kregen van de politie of een leerplichtambtenaar, opnieuw de fout ingaan. Het aantal jongeren met jeugdreclassering daalde van 9,6 duizend in het eerste halfjaar van 2015 naar 6,2 duizend in het eerste halfjaar van 2022, en steeg naar 6,7 duizend in de eerste zes maanden van 2024.