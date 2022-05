Aantal klachten over zorgverzekeraars is iets afgenomen

Vorig jaar dienden consumenten 2.410 klachten in over zorgverzekeraars. Dat betekent een daling van het totaal aantal klachten van 9,4 procent ten opzichte van 2020.

Dit staat in het vandaag verschenen jaarverslag van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen.

Zorgonderwerpen

De onderwerpen waarover consumenten klagen, zijn divers. De top 3 bestaat volledig uit zorgonderwerpen: geneesmiddelenzorg, plastische chirurgie en medisch-specialistische zorg. In het coronajaar 2020 bestond de top 3 uit klachten over de premie, medisch-specialistische zorg en het begin en einde van de verzekering. De SKGZ vindt de daling van het aantal klachten over de premie opvallend, want daarover werd in de jaren ervoor juist vooral over geklaagd. Mogelijk worden vaker dan voorheen afspraken gemaakt over een betalingsregeling, waarbij de aanmelding van een consument als wanbetaler bij het CAK wordt opgeschort.

Ombudsman

De Ombudsman Zorgverzekeringen bemiddelde in 2021 het meest in klachten over geneesmiddelenzorg, plastisch-chirurgie en medisch-specialistische zorg. De meest voorkomende onderwerpen bij de Geschillencommissie Zorgverzekeringen waren in 2021 het persoonsgebonden budget onder de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb), medisch-specialistische zorg en hulpmiddelenzorg.

Pgb

De SKGZ ziet door haar werkzaamheden waar het mis kan gaan tussen consumenten en zorgverzekeraars. Zij ziet het als haar taak om deze inzichten te delen en daarmee bij te dragen aan de verbetering van het zorgverzekeringsstelsel.

Deze inzichten betroffen in 2021 het contact tussen de zorgverzekeraar en indicerend wijkverpleegkundige bij twijfel over de indicatie voor een persoonsgebonden budget verpleging en verzorging; het belang van de mogelijkheid tot offline communicatie tussen consument en zorgverzekeraar; het belang van duidelijke overzichten van premiebetalingen en het grote aantal partijen dat betrokken is bij premieachterstanden.

SKGZ

De SKGZ behandelt klachten en geschillen van consumenten over de zorgverzekeraar. De dienstverlening bestaat uit voorlichting, bemiddeling door de Ombudsman Zorgverzekeringen en

bindende advisering door de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. De SKGZ is door de ministers van Financiën en VWS aangewezen als geschilleninstantie voor de ziektekostenverzekeringen. Alle

ziektekostenverzekeraars (ook wel: zorgverzekeraars) in Nederland zijn bij de SKGZ aangesloten. Het project Zorgverzekeringslijn wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS.