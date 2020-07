Aantal stamceldonoren verder toegenomen

Het aantal Nederlanders dat geregistreerd staat als stamceldonor is in een kleine negen maanden tijd opgelopen met 25.000 tot 325.000. Maar dat zijn er nog altijd te weinig, stelt Matchis, het Nederlands Centrum voor Stamceldonoren. “Nog altijd wordt niet voor elke patiënt een passende donor gevonden”, aldus de organisatie.

Voor patiënten met leukemie of andere ernstige bloedaandoeningen is een stamceltransplantatie vaak de laatst mogelijke behandeling, die hun leven kan redden. Per jaar krijgen enkele duizenden mensen in Nederland te horen dat ze een vorm van bloedkanker hebben.

Nieuwe campagne

Matchis gaat deze week met een nieuwe campagne van start: Deel je gezondheid, word stamceldonor. “Jongeren delen tegenwoordig ‘alles’. De nieuwe campagne speelt daarop in: als je zoveel deelt, deel dan ook je gezondheid. Wie stamceldonor wordt, verhoogt de kans op een match tussen een patiënt en donor”, aldus het centrum. Matchis streeft ernaar om uiteindelijk 500.000 mensen te registreren als stamceldonor.

Inzet sociale media

De campagne wordt ingezet via socialmediakanalen, waaronder YouTube, Facebook en Instagram. Vanaf volgende week zijn er ook radiospots te horen op verschillende zenders.

Matchis regelt dat patiënten met ernstige bloedaandoeningen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan zo snel mogelijk de best passende donor krijgen. (ANP)