Aantal vrouwelijke hoogleraren umc’s nu een op vier

Het percentage vrouwelijke hoogleraren aan de universitair medische centra (umc’s) steeg van 26,2 procent in 2020 naar 28 procent in 2021. Een op de vier umc-hoogleraren is vrouw, zo blijkt uit de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2021 van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

Stijging

Zes van de acht umc’s laten een stijging zien van het percentage vrouwelijke hoogleraren. Alleen bij het UMC Utrecht en Erasmus MC was sprake van een daling: respectievelijk van 29,2 procent naar 28,8 procent (0,4 procent) en van 24,4 procent naar 22,5 procent (1,9 procent).

30-procent-grens

Het VUmc en het Radboudumc passeerden in 2021 de 30-procent-grens. Beide umc’s laten een sterke groei zien van respectievelijk 5,2 en 5,7 procentpunt. Hekkensluiter is het Erasmus MC (22,5 procent) dat van plaats is gewisseld met het LUMC dat het met 23,8 procent in 2021 iets beter doet.

Monitor

De Monitor van de LNVH laat zien dat op basis van het gemiddelde groeitempo van de afgelopen tien jaar de 30-procent-grens al zal worden bereikt in 2024, een jaar eerder dan het uiteindelijke doeljaar van de nieuwe streefcijfers voor 2025. De LNVH wil echter niet dat universiteiten achterover gaan leunen, en hopen dat ze de doelen naar boven zullen bijstellen.