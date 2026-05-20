Aanvragen VOG’s duurt langer door drukte bij Justis

De instantie die de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) behandelt, kampt met drukte. Het duurt daarom langer voordat VOG’s worden afgegeven.

De screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis, stelt dat de verklaringen een vertraging hebben van 1 tot 2 weken. Volgens de website van Justis duurt het 1 tot 4 weken voordat een VOG wordt afgegeven, maar soms kan de vertraging oplopen tot 8 weken.  

Stijging aanvragen

Het aantal VOG-aanvragen vanuit de zorg is gestegen ten opzichte van vorig jaar met 6,5 procent. 

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat er geen justitieel verleden is dat bezwaar oplevert om in de zorg te werken. Volgens de woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid is de vertraging van korte duur. 

Fraude

Eerder bleek uit onderzoek van de IGJ dat veel kleine en nieuwe zorgaanbieders de VOG’s helemaal niet op orde hebben. Ook is er fraude met VOG’s. 

Vaste medewerkers, maar ook zzp’ers en uitzendkrachten die in de zorg werken en direct contact hebben met cliënten en patiënten, moeten een actuele VOG hebben. Werkgevers moeten de echtheid hiervan en de identiteit van de medewerker controleren. Werkgevers laten deze controles soms over aan een uitzend- of bemiddelingsbureau, wat volgens de IGJ grote risico’s oplevert. Werkgevers blijven zelf verantwoordelijk.

