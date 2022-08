Aanwijzing Algemeen Thuiszorg Nederland beëindigd

In november 2021 stelde de inspectie A.T.N. onder verscherpt toezicht. Afgelopen mei volgde er een aanwijzing. De thuiszorgaanbieder moest ervoor zorgen dat alle zorgverleners aantoonbaar bevoegd en bekwaam zijn voor de soms risicovolle taken die zij uitvoeren. Ook moesten de zorgverleners afspraken in de zorgplannen gaan vastleggen en een dubbele controle doen bij risicovolle medicatie. Verder diende A.T.N. ervoor te zorgen dat de zorgverleners persoonlijke beschermingsmiddelen dragen volgens de meest recente richtlijnen.

Tekortkomingen opgelost

De thuiszorgaanbieder heeft de tekortkomingen voldoende oplost. Alle zorgverleners hebben de juiste diploma’s en certificaten voor de handelingen die zij uitvoeren. Ook rapporteren de zorgverleners na ieder zorgmoment. De inspectie ziet dat de zorgverleners incidenten melden en dat die meldingen onderzocht worden. Verder zorgt A.T.N. ervoor dat de zorgverleners persoonlijke beschermingsmiddelen dragen volgens de laatste richtlijnen.

Algemeen Thuiszorg Nederland voldoet nu volledig aan de aanwijzing die door de inspectie was opgelegd. Daarom heeft de inspectie de aanwijzing beëindigd. De inspectie blijft de zorgaanbieder in het reguliere toezicht volgen.