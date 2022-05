Aanwijzing en cliëntenstop voor Beste Zorg Thuis

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Beste Zorg Thuis in de Meern een aanwijzing gegeven. “De tekortkomingen brengen risico’s met zich mee voor de veiligheid van cliënten”, meldt de inspectie. Zolang de Beste Zorg Thuis niet aan de aanwijzing voldoet, mag de thuiszorgaanbieder geen nieuwe cliënten meer aannemen.

Op 8 februari 2022 bezocht de inspectie Beste Zorg Thuis. De IGJ stelt nu vast dat Beste Zorg Thuis niet voldoet aan de normen voor goede zorg. De tekortkomingen brengen risico’s met zich mee voor de veiligheid van cliënten. Om een “einde te maken aan de risicovolle situatie” legt de inspectie een aanwijzing op.

Onbevoegde zorgverlener

Beste Zorg Thuis beschikt niet voor alle cliënten over een actueel zorgplan of zorgafspraken. Ook zijn de cliëntdossiers niet allemaal actueel en volledig. Bij het geven van medicijnen gebruikt de wijkverpleging niet altijd een toedienlijst van de apotheek. Bovendien worden risicovolle handelingen niet altijd door een bevoegd en bekwame zorgverlener uitgevoerd.

Verder ontbreekt een procedure voor het melden en onderzoeken van incidenten. Daardoor wordt er niet geleerd van (bijna-)incidenten om de zorg te verbeteren. De afspraken voor het melden van klachten zijn niet transparant. Wel ziet de inspectie dat de cliënten van Beste Zorg Thuis kunnen rekenen op een vast team. De zorgverleners kennen de cliënten goed en behandelen hen met respect.

Cliëntenstop

Beste Zorg Thuis moet uiterlijk 13 juli 2022 aan de aanwijzing voldoen. Tot die tijd mag Beste Zorg Thuis geen nieuwe cliënten meer aannemen.

Als de zorgaanbieder aan alle normen uit de aanwijzing heeft voldaan, wordt de cliëntenstop opgeheven. Als Beste Zorg Thuis niet aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen om het naleven van de aanwijzing af te dwingen.