Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Vvt
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Aanwijzing en cliëntenstop voor Eindhovense aanbieder van wijkverpleging

,

Pera Zorg heeft van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een aanwijzing gekregen. Vanwege de grote tekortkomingen mag de Eindhovense wijkverplegingsaanbieder geen nieuwe cliënten aannemen.

De inspectie bracht Pera Zorg afgelopen mei een vervolgbezoek. De IGJ stelt dat de aanbieder aan niet één van de getoetste normen voor goede en veilige zorg voldoet.

Voortdurende risico’s

Zo beschikt Pera Zorg over onvoldoende geschoolde zorgverleners. De vennoten hebben te weinig deskundigheid om beleid op te stellen dat voldoet aan wet- en regelgeving. “Ook lijken zij niet te beseffen welke verantwoordelijkheid ze dragen voor de cliënten en zorgverleners. Hierdoor zijn er voortdurende risico’s voor de cliënten”, aldus de toezichthouder.

Vanwege de ernst van de situatie en het gebrek aan vertrouwen in Pera Zorg om verbeteringen door te voeren, heeft de IGJ een aanwijzing gegeven. De aanbieder moet uiterlijk 7 januari 2026 aan de aanwijzing voldoen, anders kan er een dwangsom volgen. In de tussentijd geldt er een cliëntenstop.

Reageer op dit artikel
Meer over:IGJKwaliteitWijkverpleging

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

12:25 Aanwijzing en cliëntenstop voor Eindhovense aanbieder van wijkverpleging
5 mrt 2025 Rotterdamse thuiszorgaanbieder vangt bot bij aanvechten aanwijzing
8:31 IGJ heeft weer vertrouwen in verpleeghuis Dubbelmonde
1 aug 2025 Aanwijzing met cliëntenstop voor Utrechtse thuiszorgorganisatie CareMore
24 jul 2025 Inspectie grijpt in: jeugdzorg in het noorden niet op orde

Reader Interactions

Reacties