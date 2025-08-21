Aanwijzing en cliëntenstop voor Eindhovense aanbieder van wijkverpleging

De inspectie bracht Pera Zorg afgelopen mei een vervolgbezoek. De IGJ stelt dat de aanbieder aan niet één van de getoetste normen voor goede en veilige zorg voldoet.

Voortdurende risico’s

Zo beschikt Pera Zorg over onvoldoende geschoolde zorgverleners. De vennoten hebben te weinig deskundigheid om beleid op te stellen dat voldoet aan wet- en regelgeving. “Ook lijken zij niet te beseffen welke verantwoordelijkheid ze dragen voor de cliënten en zorgverleners. Hierdoor zijn er voortdurende risico’s voor de cliënten”, aldus de toezichthouder.

Vanwege de ernst van de situatie en het gebrek aan vertrouwen in Pera Zorg om verbeteringen door te voeren, heeft de IGJ een aanwijzing gegeven. De aanbieder moet uiterlijk 7 januari 2026 aan de aanwijzing voldoen, anders kan er een dwangsom volgen. In de tussentijd geldt er een cliëntenstop.