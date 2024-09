ABN AMRO: plannen kabinet pakken impact vergrijzing op zorg niet aan

De vergrijzing heeft impact op de overheidsfinanciën, want de zorg wordt voor een groot deel via de overheid gefinancierd. Preventie kan helpen de zorgvraag en de -kosten beheersbaar te houden. In het Hoofdlijnenakkoord geeft het kabinet aan preventie belangrijk te vinden, maar concrete maatregelen blijven uit. Ook doekt het kabinet het Groeifonds op en bezuinigt het op onderwijs en wetenschap. Hierdoor zijn er minder middelen beschikbaar voor innovatie, terwijl innovatie noodzakelijk is voor een efficiënte zorg in de toekomst.

Economische groei onder druk

De toename van het percentage ouderen zet daarnaast de toekomstige economische groei onder druk doordat de productie wordt afgeremd als de aanwas van nieuwe werknemers stokt. Het is daarom belangrijk degenen die nog wel tot de beroepsbevolking behoren, meer aan de arbeidsmarkt te laten deelnemen. Het kabinet bevordert de arbeidsparticipatie volgens ABN AMRO met zowel “een wortel als een stok”. De wortel bestaat uit lagere belastingen op arbeid door een verlaging van het belastingtarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting. De stok bestaat uit kortere werkloosheidsuitkeringen.

Krappe arbeidsmarkt

Het effect van beide maatregelen op de arbeidsparticipatie zal volgens de bank op korte termijn beperkt zijn, want de arbeidsmarkt is momenteel erg krap en het aantal langdurig werklozen bijzonder laag. Bij een periode van economische zwakte in de toekomst zijn de maatregelen mogelijk effectiever. Daar staat tegenover dat degenen die dan werkloos raken financieel kwetsbaarder zijn door de kortere werkloosheidsuitkeringen.

Chronisch zieken en gehandicapten

Andere maatregelen om de arbeidsparticipatie te vergroten, bijvoorbeeld door meer 60-plussers en mensen met een handicap of een chronische ziekte aan het werk te helpen, ontbreken echter. Ook overweegt het kabinet de Regeling voor Vervroegd Uittreden voor werknemers met een zwaar beroep te verlengen. Het kabinet vermindert daarmee de prikkel om werkomstandigheden te verbeteren, werknemers tijdig om te scholen, en zo de arbeidsdeelname te bevorderen. (ANP/Skipr)