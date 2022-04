ABN AMRO: ‘Zorgsector ziet marges verdampen door hoge energiekosten’

De stijgende energieprijzen baren iedereen zorgen, maar de zorg ziet haar altijd al krappe marges opgaan aan gas- en lichtrekeningen. Zorgaanbieders met variabele energiecontracten lopen tegen de lamp.

Vijf keer

Zorgaanbieders met een variabel contract moeten volgens onderzoek van ABN AMRO dit jaar vijf keer zoveel betalen als in 2019. Ongeveer 10 procent van de zorgaanbieders heeft een variabel contract.

Intrakoop

De meerderheid van de zorgaanbieders laat zijn gas- en licht inkopen door Intrakoop, de inkoopcoörperatie van de zorg. Intrakoop koopt de energie over een langere termijn in. Daardoor zullen de energieprijzen van zorgaanbieders die via Intrakoop inkopen ‘maar’ 25 procent stijgen in 2022, ten opzichte van 2019. Maar in 2023 gaat de prijs ook voor deze groep omhoog.

472 miljoen extra

De hoge gas- en elektriciteitsprijzen kosten de zorgsector dit jaar naar verwachting 472 miljoen euro extra ten opzichte van 2019, blijkt uit berekeningen van ABN AMRO. Hierdoor komen de totale energiekosten in 2022 uit op 1,1 miljard euro. In 2023 lopen de totale energiekosten zelfs op tot 1,4 miljard euro.

Marges

Zorgaanbieders behalen doorgaans een laag rendement en daarom komt de stijging van de energiekosten hard aan. De zorgsector behaalde volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2019 een resultaat van 1 miljard euro, ofwel 1,53 procent van de totale omzet. Met deze hoge energiekosten komt het gemiddelde rendement van zorgaanbieders in 2023 uit op 0,44 procent. Een groot deel van de zorgaanbieders maakt dan verlies, schrijf ABN AMRO.

Gehandicaptenzorg en vvt

Zorgaanbieders die actief zijn in de gehandicaptenzorg en de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (vvt) lopen het grootste risico. Dit komt omdat zij de hoogste energiekosten ten opzichte van de omzet hebben. In de gehandicaptenzorg bedroegen de energiekosten in 2019 1,62 procent van de omzet en in de vvt 1,5 procent, blijkt uit de jaarverslagenanalyses over 2019 van Intrakoop. Bovendien was het rendement in de gehandicaptenzorg in 2019 slechts 1 procent.

