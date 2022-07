ABN: Haal medicijnproductie naar Nederland om werkdruk apothekers te verlagen

Vorig jaar daalde weliswaar het aantal meldingen van verwachte leveringsproblemen met medicijnen, maar brancheorganisatie KNMP maakt zich wel ernstige zorgen over de geneesmiddelentekorten. Zo worden voor het derde jaar op rij wel meer dan duizend tekorten genoteerd. “Zodra de productie na een tekort weer op gang komt, staat Nederland vaak achteraan de rij. Ons land is door de lage prijzen voor fabrikanten en het beperkte inwoneraantal geen aantrekkelijk afzetgebied”, liet de branchevereniging begin dit jaar weten.

Dagelijkse werkzaamheden

Die tekorten hebben flinke impact op de dagelijkse werkzaamheden van en apotheker. Gemiddeld is een apotheker 17,5 uur per week kwijt vanwege de tekorten. Het gaat om werkzaamheden als de uitleg van het tekort aan de patiënt, de administratieve afwikkeling van alternatieven en het contact met zorgverzekeraars over de declaratie buiten het beleid.

Zelf bereiden

De specialisten van ABN AMRO pleiten ervoor om apotheken bijvoorbeeld zelf medicijnen te laten bereiden. De overheid zet al wel in op het aanleggen van een zogeheten ijzeren voorraad aan medicijnen vanaf 2023, maar met meer eigen geneesmiddelenproductie kan de kans op tekorten verder verkleind worden.

Digitalisering

Tegelijkertijd benadrukt de bank het belang van digitalisering. “Steeds meer apotheken zetten stappen op dit gebied, waarbij ‘online’ en ‘offline’ elkaar versterken, bijvoorbeeld in de vorm van een bezorg- en herhaalservice in combinatie met online alerts”, vertelt Rob Boelens, Sector Specialist Medisch bij de bank. “Ook de uitgifteautomaat – waarbij patiënten medicijnen afhalen wanneer het hen uitkomt – blijkt bij apotheken die hiermee al werken, uitkomst te bieden. Zo worden wachtrijen korter en is er meer tijd en ruimte voor de patiënt.”

“Digitalisering kan leiden tot een betere dienstverlening én de druk op personeel verlichten, zeker gezien de verwachting dat personeelstekorten verder toenemen. Zo is bijna één op de zes apothekers ouder dan 60 jaar, waardoor een grote uitstroom van apothekers wordt verwacht. Hierdoor kan de continuïteit van de farmaceutische zorg onder druk komen te staan.”

Samenwerking apotheker en arts

Door een vergrijzende samenleving wordt de druk op de apotheker juist groter. Patiënten die eerst incidenteel medicijnen nodig hadden, hebben straks chronische ondersteuning nodig. De specialisten van ABN zien heil in een multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn. In deze samenwerking behandelen de huisarts en de apotheker samen de patiënten. De arts stelt de diagnose en bepaalt de therapie, de openbaar apotheker adviseert als medicatiespecialist de best passende medicamenteuze therapie. Voorwaarde voor deze samenwerking is dat apotheker en huisarts elkaars achtergrond, ervaring en expertise kennen en zo vertrouwen hebben in de gemaakte keuzes.